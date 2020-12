Polizei Hagen

POL-HA: Ein Verletzter nach augenscheinlicher Fahrt unter Betäubungsmitteln

HagenHagen (ots)

Am Mittwoch gegen 19:20 Uhr fuhr ein 30-jähriger mit seinem BMW frontal in einen geparkten Mazda und verletzte sich dabei leicht. Der Mann hatte auf der Fuhrparkstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren und kam von der Straße ab. Durch den Zusammenstoß lösten alle Airbags des BMW aus. Der Essener verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Als die Polizeibeamten den Fahrer des BMW im Krankenhaus aufsuchten, um die näheren Umstände des Unfalls zu besprechen, ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann willigte einem Pupillenreaktionstest ein, der positiv verlief. Zudem waren die Bindehäute gerötet. Der 30-Jährige verweigerte jedoch einen Drogenvortest. Es wurde eine Blutprobenentnahme zur weiteren Klärung angeordnet. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie einen Totalschaden erlitten und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt ungefähr bei 18.000 Euro. Ob der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und wie es zu dem Unfall kam, ist Bestandteil der Ermittlungen. (ra)

