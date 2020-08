Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Gartenhütte

Goch (ots)

Vermutlich am zurückliegenden Wochenende sind Unbekannte in die Gartenhütte eines Hauses auf der van-den-Bosch-Straße eingedrungen. Vor dort entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge sowie Angelutensilien. Die Tat wurde durch den Eigentümer am Sonntag, 09.08.2020 gegen 14.40 Uhr entdeckt. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell