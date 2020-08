Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - PKW-Diebstahl

Weißer Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen GEL-D4024 entwendet

Geldern (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 03:55 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Mercedes Sprinter, der vor einem Haus an der Flutstraße abgestellt war. Der Besitzer des Wagen hörte zur angegeben Zeit einen lauten Knall. Als er nachschaute, stand der Mercedes nicht mehr an seinem Platz. Zurückblieb ein Anhänger, der zuvor an dem Transporter befestigt war. Der etwa drei Jahre alte Wagen trägt das Kennzeichen GEL-D4024 und rundherum die Beschriftung eines Getränkehandels. In dem Mercedes befand sich Voll- und Leergut sowie Bargeld in einer Stofftasche. Hinweise zum Verbleib des Wagens oder zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

