Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger gesteht Polizisten Einbruchsversuch

HagenHagen (ots)

Dienstag gegen 22 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem auf der Wehringhauser Straße das Fenster zu einem Hinterhof beschädigt wurde. Ein Anwohner gab an, dass sich eine männliche Person durch die Schwanenstraße in Gehrichtung Taubenstraße von der Örtlichkeit entfernt. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, stießen sie auf einen 26-Jährigen. Der Mann erzählte den Beamten, dass er kurz zuvor versucht hatte in das Wohnhaus mit dem beschädigten Fenster einzubrechen. Als der Anwohner auf die Situation aufmerksam geworden war, flüchtete er jedoch. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat und in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach in verschiedenen Städten polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht. (ra)

