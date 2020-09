Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 4. September 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 03.09.2020, gegen 17:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr, beim Einfahren in den Kreisel an der Ernst-Moritz-Arndt-Str. / Weiße Schanze einen hier befindlichen 65-jährigen Fahrer eines Pedelec. Dieser stürzte durch die Berührung zu Boden, verletzte sich dabei glücklicherweise nicht. Am Pedelec entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Unfallverursacher setzte hingegen seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es soll sich um einen weißen PKW gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell