Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.09.2020 für Salzgitter und Peine.

Salzgitter (ots)

Schwerpunktkontrollen zur Sicherheitspartnerschaft "Wir tragen Maske" der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel.

Polizeibeamte aus Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel führten im Zusammenwirken mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommunen und des Personennahverkehrs am 02.09.2020 in der Zeit von 06:30-18:30 Uhr Kontrollen bezüglich der Maskenpflicht im Bereich des ÖPNV durch.

Innerhalb der Bevölkerung herrschte zum Teil eine Unkenntnis über die geltende Maskenpflicht. Die eingesetzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führten viele aufklärende Gespräche durch und leiteten insgesamt 47 Ordnungswidrigkeitenverfahren in.

Polizei führte eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Salzgitter, Industriestraße Mitte, 28.08.2020, 07:15-10:15 Uhr.

Die Polizei führte in einem Baustellenbereich in Fahrtrichtung Lebenstedt eine Geschwindigkeitsmessung durch. In der dortigen 50 km/h-Zone passierten knapp über 1320 Fahrzeuge die Messstelle. Insgesamt konnten hierbei 228 Überschreitungen festgestellt werden. Der an diesem Tag gemessene Höchstwert lag bei 116 km/h. Insgesamt kann bei 6 Fahrzeugführern von einem Fahrverbot ausgegangen werden.

Die Polizei wird auch weiterhin Geschwindigkeitsmessungen durchführen und leistet hiermit einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

20-jähriger Mann leistete bei der Durchsetzung einer freiheitsentziehenden Maßnahme Widerstand, verletzte zwei Beamte, beschädigte einen Funkstreifenwagen und war offensichtlich im Besitz von Betäubungsmitteln.

Ilsede, Leinenweberweg, 02.09.2020, 11:20 Uhr

Ein 20-jähriger Mann sollte durch Beamte der Polizei einer freiheitsentziehenden Maßnahme zugeführt werden. Anfänglich versuchte der Mann, sich durch Flucht der Maßnahme zu entziehen, konnte jedoch von den Beamten ergriffen werden. Hierbei habe er sich heftig zur Wehr gesetzt und die Beamten beleidigt. Bei der Festnahme habe er sich derart heftig gewehrt, dass die Brille eines Beamten beschädigt wurde.

Nachdem der Mann in der Funkstreifenwagen gesetzt wurde, habe er plötzlich die hintere Scheibe des Fahrzeuges zertreten. Durch umherfliegende Splitter wurde eine 27-jährige Beamtin im Gesicht verletzt. Beim Versuch, den Mann zu beruhigen, habe er in Richtung des 49-jährigen Beamten getreten, ihn jedoch verfehlt. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte konnte der Mann schließlich der Dienststelle zugeführt werden.

Bei der Durchsuchung konnte ein Beutel mit einer grünlichen Substanz, offensichtlich Marihuana, sichergestellt werden.

Bei der Festnahme erlitt der 49-jährige Beamte Kratzwunden im Gesicht, die Beamtin wurde durch Splitter im Gesicht verletzt. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Verursacher ein.

