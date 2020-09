Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 3. September 2020:

Peine (ots)

Edemissen: Katalysator eines PKW entwendet

Dienstag, 01.09.2020, 16:00 Uhr, bis Mittwoch, 02.09.2020, 09:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von einem in der Eddesser Straße abgestellten PKW VW Lupo den Katalysator der Auspuffanlage. Der Wert des Diebesgutes beträgt zirka 800 Euro. Hinweise an die Polizei in Edemissen unter: 05176 / 976480

Vöhrum: Kind bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 02.09.2020, gegen 17:30 Uhr

Am Mittwoch, gegen 17:30 Uhr, ereignete sich in Vöhrum, Herrenfeldstraße / Kötherkamp, ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein sechs jähriges Kind als Fahrradfahrer leicht verletzte. Demnach missachtete eine 25-jährige Autofahrerin aus Braunschweig vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt des Kindes. Der ebenfalls eingesetzte Rettungsdienst übernahm die Versorgung des Kindes. Am Fahrrad und am Auto entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933-104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell