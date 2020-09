Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 2. September 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Sachbeschädigung an drei parkenden PKW

Montag, 31.08.2020, bis Dienstag, 01.09.2020

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei zum Parken abgestellte PKW. Die parkenden Autos wurden jeweils mit einem Stift beschmiert, zudem wurden jeweils die Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Betroffen waren ein VW Sharan im Kieselgrund, ein weiterer VW Sharan im Storchenkamp sowie ein Hyundai in der Straße Am Brinke. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter: Motorradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 01.09.2020, gegen 15:50 Uhr

Aus ungeklärter Ursache verlor am Dienstagnachmittag die 51-jährige Fahrerin eines Motorrades auf der Humboldtallee die Kontrolle über ihr Krad und kollidierte seitlich mit einem entgegenkommenden PKW einer ebenfalls 52-jährigen Fahrerin. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro.

