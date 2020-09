Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Mittwoch, 2. September 2020:

Peine (ots)

Peine: Beim Einkauf bestohlen

Montag, 31.08.2020, gegen 14:00 Uhr

Eine 79-jährige Seniorin ist am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, während des Einkaufs in einem Discounter in der Caroline-Herschel-Straße bestohlen worden. Demnach nutzte ein bislang unbekannter Täter vermutlich eine günstige Gelegenheit aus und entwendete aus der Handtasche der Seniorin die darin befindliche Geldbörse mit Inhalt. Die Handtasche hatte die Seniorin während des Einkaufs an den Einkaufswagen gehängt. Der entstandene Schaden beträgt zirka 100 Euro. Hinweise: 05171 / 999-0.

Ilsede: Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Dienstag, 01.09.2020, gegen 12:00 Uhr

Am Dienstagmittag kontrollierte die Polizei einen 20-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Münstedt auf der Schmedenstedter Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung beim Fahrer fest. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Schnelltest. Eine Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen.

Lengede: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Dienstag, 01.09.2020, gegen 12:25 Uhr

Ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Peine ist am Dienstagmittag, gegen 12:25 Uhr, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Demnach übersah der Motorradfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Befahren der Wolfenbütteler Straße in Broistedt eine Verkehrsinsel und überfuhr diese. Beim anschließenden Sturz verletzte sich der 50-Jährige schwer. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, es musste abgeschleppt werden.

