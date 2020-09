POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 2. September 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Beim Einkauf bestohlen

Montag, 31.08.2020, gegen 15:30 Uhr

Eine 85-jährige Seniorin ist am Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, während des Einkaufs in einem Discounter in der Straße Neuer Weg bestohlen worden. Demnach nutzte ein bislang unbekannter Täter vermutlich eine günstige Gelegenheit aus und entwendete aus der Handtasche der Seniorin die darin befindliche Geldbörse mit Inhalt. Die Handtasche hatte die Seniorin während des Einkaufs auf ihrem Rollator abgelegt. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Mofafahrer unter Alkoholeinfluss

Dienstag, 01.09.2020, gegen 11:30 Uhr

Am Dienstag, gegen 11:30 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei einen 67 Mofahfahrer, der auf der Langen Straße in Richtung stadtauswärts unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Eine Blutprobenentnahme, die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folgen.

