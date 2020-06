Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: 1. Presseinformation über das Feuer auf dem Bauernhof in Gelsenkirchen-Hassel

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Seit 05:35 Uhr befindet sich die Feuerwehr Gelsenkirchen mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften in Hassel im Einsatz. Auf einem Gehöft an der Bußmannstraße steht eine ca. 10m x 40m große Scheune im Vollbrand. Der Dachstuhl und Teile der Giebelwand sind bereits eingestürzt. Weder Menschen noch Tiere sind zu bisher zu Schaden gekommen. In der Scheune befinden sich landwirtschaftliche Maschinen und Stroh. Mit einem massiven Löschangriff über 2 Drehleitern und mehrere Strahlrohre, wird der Brand derzeit bekämpft. Zudem wird versucht die Brandausbreitung auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Rund 60 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr Gelsenkirchen sind im Einsatz. Das THW Gelsenkirchen unterstützt die Löscharbeiten mit einem Radlader. Die Einsatzdauer kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Im Tagesverlauf werden wir weiter berichten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Gelsenkirchen

Carsten Jost

Telefon: 0209 / 1704 905

E-Mail: carsten.jost@gelsenkirchen.de

http://www.feuerwehr-gelsenkirchen.de

Original-Content von: Feuerwehr Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell