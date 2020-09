POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 3. September 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Montag, 31.08.2020, gegen 12:30 Uhr

Am Montagmittag touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in der Kreuzstraße zum Parken abgestellten Renault an der vorderen linken Fahrzeugecke und beschädigte das Auto. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen. Dieser Vorfall soll von bislang unbekannte Zeugen beobachtet worden sein, die dann die geschädigte Fahrzeughalterin informieren ließen. Diese unbekannten Zeugen und weitere mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Wolfenbüttel: Diebstahl einer Geldbörse

Dienstag, 01.09.2020, zwischen 07:00 Uhr und 09:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossen zum Parken in der Campestraße abgestellten Transporter eine im hierin vorgefundene Geldbörse. In der Geldbörse befand sich neben diversen persönlichen Dokumenten eine geringe Menge an Bargeld. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Frau verstößt beim Einkauf gegen bestehende Mund- / Nasenbedeckungspflicht

Mittwoch, 02.09.2020, gegen 18:15 Uhr

Völlig uneinsichtig zeigte sich eine 50-jährige Wolfenbüttelerin, die am Mittwochabend ohne Mund- / Nasenbedeckung in einem Einkaufszentrum in der Schweigerstraße zum Einkaufen war. Sie wurde zunächst vom Personal auf die Tragepflicht hingewiesen, weigerte sich jedoch eine entsprechende Maske zu tragen. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sie sich weiterhin extrem uneinsichtig. Letztendlich musste sie das Einkaufszentrum verlassen und es wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung gegen die 50-Jährige eingeleitet.

Cremlingen: alkoholisierter Unfallfahrer

Mittwoch, 02.09.2020, gegen 17:25 Uhr

Am Mittwochnachmittag, gegen 17:25 Uhr, ereignete sich in Weddel, Schapener Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt worden ist. Nach ersten Erkenntnissen befuhren ein 19-Jähriger Radfahrer und ein nachfolgender 55-jähriger Autofahrer die Schapener Straße. Der Radfahrer beabsichtigte nach links zu fahren. Der Autofahrer bemerkte dieses offenbar zu spät und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Radfahrer. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten dann eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei dem Autofahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt.

