Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall an der Rappaportstraße

Recklinghausen (ots)

An der Rappaportstraße ist am Dienstag gegen 13.00 h bei einem Unfall eine 42-Jährige aus Dorsten leicht verletzt worden. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Dülmen war einer 18-jährigen Autofahrerin aus Haltern am See aufgefahren. Deren Auto wurde auf den Pkw der Dorstenerin geschoben. Die Verletzte wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

