POL-HL: HL-St.Lorenz Nord/Meierbrücke/ Pedelecfahrer verstirbt nach Verkehrsunfall

Am Freitag (20.12.) kam es um 15:51 Uhr in der Meierstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 89-jähriger Pedelecfahrer befuhr den Radweg der Meierbrücke in Richtung Hansestraße und touchierte dort ein Verkehrszeichen. Der Radfahrer kam ins Straucheln und stürzte zu Boden. Hier schlug er mit dem Kopf auf und verletzte sich schwer, da er keinen Helm trug. Zeugen kamen dem Mann sofort zu Hilfe und riefen die Rettung. Ein zufällig vorbeikommender Streifenwagen der Polizei wurde auf den Unfall aufmerksam und begann mit den sofortigen Maßnahmen.

Aufgrund der schweren Kopfverletzungen verbrachte ein Krankenwagen den 89-jährigen in ein Lübecker Krankenhaus. Die Meierbrücke konnte nach dem Unfall wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Am Samstag (21.12.) ist der alte Herr seinen Kopfverletzungen erlegen.

