Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährliche Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim - Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Sonntag, 12.01.2020, 04:10 Uhr,

Northeim (Gro)

Ein 31-jähriger Northeimer wurde am Sonntag, gegen 04:10 Uhr, in der Braunschweiger Straße in Langenholtensen von zwei männlichen Personen zu Boden gestoßen und anschließend mehrfach getreten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Täter flüchteten unerkannt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

