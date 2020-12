Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter fährt Außenspiegel an Daimler ab und flüchtet

HagenHagen (ots)

Zwischen Montag, 07. Dezember gegen 18 Uhr, und Dienstag, 08. Dezember gegen 11 Uhr, wurde ein Daimler in der Alleestraße durch einen unbekannten Unfallbeteiligten stark beschädigt. Der 58-jährige Besitzer war am Morgen von einer Nachbarin darüber informiert worden, dass der rechte Seitenspiegel an seinem Auto abgerissen war und sich auf der linken Fahrzeughälfte diverse, erhebliche Kratzer befanden. Sie hatte kurz zuvor einen lauten Knall gehört. Der Hagener verständigte die Polizei. Diese fand den abgerissenen Außenspiegel neben dem Fahrzeug. Zusätzlich fanden die Beamten eine blaue Außenspiegelhülle, die vermutlich von einem VW stammt. Das Fahrzeugteil wurde sichergestellt. Eine Fahndung nach dem VW verlief negativ. Der Schaden an dem Daimler wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell