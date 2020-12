Polizei Hagen

POL-HA: Audi fährt mit entstempelten Kennzeichen an Polizisten vorbei

HagenHagen (ots)

Auf der Körner Straße geriet ein 28-Jähriger am Dienstag gegen 13:50 Uhr mit seinem Audi in eine Verkehrskontrolle, da seine Kennzeichen entstempelt waren. Der Hagener war gerade in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er an drei Polizisten vorbeifuhr. Die Beamten hielten den Mann an, der ihnen anschließend den Fahrzeugschein aushändigte. In diesem war vermerkt, dass das Auto seit ein paar Wochen aufgrund einer fehlenden Versicherung entstempelt ist. Da der Audi ohne gültige Zulassung und Versicherung im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war und am Anhalteort nicht verbleiben konnte, wurde das Auto abgeschleppt. Der 28-Jährige erhielt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz als Fahrzeugführer. (ra)

