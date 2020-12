Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger fährt ohne Licht und unter Einfluss von Kokain

Hagen

Auf der Eckeseyer Straße in Richtung Vorhalle sah eine Streifenwagenbesatzung am Dienstagmorgen gegen 06:30 Uhr einen Fiat, der nahezu die gesamte Strecke über ohne Licht fuhr. Die Beamten hielten das Auto an und überprüften den 47-jährigen Fahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Seine Pupillen reagierten verzögert und waren geweitet. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben, ihm wurde die Weiterfahrt zudem bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Er erhielt eine Anzeige. (ra)

