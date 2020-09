Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270920-789: Verdacht auf Brandstiftung

Morsbach (ots)

Zwei Autos sind am frühen Sonntagmorgen (27. September) in Morsbach-Heide in Flammen aufgegangen - die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 02.45 Uhr waren Anwohner durch einen Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Beim Blick aus dem Fenster entdeckten sie zwei brennende Autos und verständigten die Feuerwehr. Dass der Brand von einem auf das andere Auto übergesprungen ist, konnte die Polizei ausschließen, so dass von Brandstiftung auszugehen ist. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell