Polizei Hagen

POL-HA: Sprinter-Fahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

HagenHagen (ots)

Auf der Eckeseyer Straße kam es am Montag gegen 09:25 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 23-Jähriger war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Daimler aus Richtung Vorhalle kommend auf Höhe einer Bushaltestelle mit einem an einer roten Ampel wartenden Sprinter kollidiert. Der 51-jährige Fahrer aus Herdecke wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Für den Sprinter, der nicht mehr fahrbereit war, wurde ein Abschleppwagen gerufen. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 850 Euro geschätzt. (ra)

