Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert in Rettungswagen und im Krankenhaus

HagenHagen (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger am Montag gegen 14:30 Uhr in einem Rettungswagen und anschließend in einem Hagener Krankenhaus randalierte, musste er durch die Polizei in das Gewahrsam gebracht werden. Der Mann hatte bereits auf der Fahrt zum Krankenhaus um sich geschlagen und gespuckt. Er versucht sich immer wieder aus der Fixierung der Trage zu befreien und konnte nicht durch das medizinische Personal beruhigt werden. Nach der Ankunft rief das Team die Polizei zu Hilfe. Der Mann war bei Eintreffen der Beamten augenscheinlich stark alkoholisiert und schrie immer wieder undefinierbare Laute. Aufgrund seiner Aggressivität war ein freiwilliger Atemalkoholtest nicht möglich. Nachdem ein Arzt ihn untersucht hatte, brachten die Beamten den Mann zum Schutz seiner eigenen Person und zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten in das Polizeigewahrsam Hagen. (ra)

