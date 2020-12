Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter gibt sich als Polizist aus und erbeutet Bargeld in vierstelliger Höhe

HagenHagen (ots)

Zwei Männer wurden am Sonntag (06.12.2020) Opfer eines falschen Polizeibeamten und händigten diesem Bargeld in vierstelliger Höhe aus. Gegen 20:00 Uhr befuhren die beiden Männer den Volmeabstieg, als sich ein Fahrzeug vor ihres setzte und sie durch Winken mit einer Polizeikelle stoppte. Nachdem die Männer angehalten hatten, stieg ein Mann aus dem Fahrzeug und gab sich als Polizist aus. Er fragte nach Ausweisen und ob die beiden Drogen dabei hätten. Zudem bat er um das Aushändigen von Bargeld, um dieses zu überprüfen. Die Männer gaben ihm daraufhin Bargeld in vierstelliger Höhe und der Mann stieg zurück in sein Fahrzeug. Man vereinbarte sich an einer nächstgelegenen Tankstelle zu treffen, um sich dort das Bargeld besser anschauen zu können. Auf der Fahrt dorthin flüchtete das Fahrzeug samt Täter jedoch.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen 3er BMW (E46) aus dem Baujahr 2002-2003 gehandelt haben. Im Fahrzeug hätten noch drei weitere Personen gesessen und der falsche Polizist sei hinten rechts ausgestiegen.

Dieser wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180cm groß, normale Statur, ca. 35 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, auffällig dünne, schwarze Augenbrauen und bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Zudem trug er einen weißen Mundschutz, weiße Einmalhandschuhe und eine blaue Kappe.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell