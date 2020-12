Polizei Hagen

POL-HA: 60-Jähriger bedroht Personen mit Messer

HagenHagen (ots)

Ein 60-Jähriger bedrohte am Freitag (04.12.2020) zwei Personen mit einem Messer am ZOB Berliner Platz. Gegen 21:05 Uhr befanden sich ein Mann und eine Frau gemeinsam auf dem Bussteig und warteten, als der 60-Jährige auf sie zukam und unmittelbar mit einem Messer bedrohte. Im weiteren Verlauf hielt er zunächst der Frau, dann dem Mann das Messer an den Hals. In einem günstigen Moment lief die Frau zu der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Daraufhin sprachen die Beamten der Bundespolizei gemeinsam mit hinzugerufenen Polizeikräften einer Hagener Wache, den Mann mit gezogener Waffe zu Boden. Am Boden liegend konnte der Mann fixiert werden. Es ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung und er wurde einer Fachklinik zugeführt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

