Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit Fußgänger

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagabend (27.01., 20.33 Uhr) befuhr ein 22-jähriger Mann aus Harsewinkel mit einem VW Golf die Rhedaer Straße stadteinwärts, in Richtung Westring/ B61. Den Angaben nach beabsichtigte der Golf-Fahrer im Kreuzungsbereich nach links auf den Westring in Richtung Bielefeld abzubiegen.

Gleichzeitig kreuzte ein 33-jähriger Fußgänger ebenfalls den Westring auf der Rhedaer Straße und beabsichtigte weiter in Richtung Innenstadt zu gehen. Hier kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger.

Der 33-jährige Gütersloher wurde hierbei leicht verletzt. Durch einen eingesetzten Rettungswagen wurde der Gütersloher vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

