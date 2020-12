Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Renault: Unbekannter Täter lässt Flasche Erdbeermilch zurück

HagenHagen (ots)

Ein 42-Jähriger meldete der Polizei am Montagmorgen gegen 06:15 Uhr, dass in seinen Renault eingebrochen wurde. Der Mann hatte sein in der Friedensstraße abgestelltes Auto zuletzt am Sonntagabend gegen 20:30 Uhr unversehrt gesehen. Als er am Montag zu seinem Pkw ging, bemerkte er zunächst, dass die Beifahrertür nicht mehr abgeschlossen war und der Sitz in eine liegende Position gebracht wurde. Er gab gegenüber den Beamten an, dass das sonst im Handschuhfach befindliche Navigationsgerät fehle. Auf dem Rücksitz lag eine Flasche Erdbeermilch, die jedoch nicht von dem Hagener war. Zusätzlich wurde ein Zigarettenstummel vor der Ablage am Radio gefunden. Wie der oder die Täter in das Auto gelangten, ist bislang unklar. Am Fahrzeug konnten zunächst keine Beschädigungen festgestellt werden. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Diese können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden. (ra)

