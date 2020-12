Polizei Hagen

POL-HA: Kind läuft nach Zusammenstoß mit Auto davon - Zeugen gesucht

HagenHagen (ots)

Am Montag, 07.12.2020, fuhr ein 45-Jähriger gegen 17:50 Uhr die Rembergstraße in Richtung Eppenhauser Straße hinauf. Auf Höhe der Hausnummer 24 lief plötzlich ein Mädchen zwischen geparkten Autos hervor auf die Fahrbahn. Der Iserlohner versuchte noch abzubremsen, kam aber nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand. Das Kind prallte gegen den BMW. Es blutete danach am Schienbein und hielt sich den rechten Arm. Anschließend lief es in ein Haus davon, ohne dass der 45-Jährige das Kind daran hindern und einen Krankenwagen rufen konnte. Das Mädchen war zirka 8-10 Jahre alt und hatte schulterlange, schwarze Haare. Es trug einen gelben Pullover, eine schwarze Weste und eine dunkle Hose. Wer kann Angaben zur Identität des Mädchens oder dessen Aufenthaltsort bzw. Wohnort machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell