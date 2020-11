Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Baumarktparkplatz - Zeugin notiert sich Kennzeichen

BocholtBocholt (ots)

Eine Zeugin notierte sich am späten Freitagnachmittag das Kennzeichen eines Wagens, mit dem zuvor beim Rangieren auf einem Baumarktparkplatz an der Werther Straße ein geparkter Opel Astra gestreift und beschädigt wurde. Dabei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 500 Euro. Die Zeugin wartete auf den Opel-Fahrer und überreichte ihm die Notiz. Die eingesetzten Beamten fanden das möglicherweise Verursacherfahrzeug an der Halteranschrift vor. Nach bisherigen Ermittlungen korrespondieren die Schäden des abgestellten mit denen des "flüchtigen" Fahrzeugs (etwa 200 Euro Schaden). Der Fahrzeughalter machte nach der Belehrung keine Angaben zum Vorfall. Die Ermittlungen dauern an.

