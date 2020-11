Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht am Füchtenfeld

Gronau-EpeGronau-Epe (ots)

Am Freitag beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Pkw. Der Mercedes (B-Klasse) hatte in der Zeit von 13.30 Uhr bis 22.15 Uhr auf einem Firmenparkplatz an der Straße "Füchtenfeld" geparkt. Es entstand ein Sachschaden im Bereich der Tür und des Kotflügels hinten rechts in einer Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell