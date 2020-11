Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrüche an der Eper Straße

GronauGronau (ots)

In der Nacht zum Samstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Stahlcontainer eines Entsorgungsbetriebes an der Eper Straße ein. Dazu hatten sie die Schließzylinder der Büro-, Aufenthalts- und Lagercontainer herausgebrochen und die Behälter durchsucht. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Gleiches Vorgehen in derselben Nacht am städtischen Bauhof an der Eper Straße: dort machten sich Unbekannte an den Türzylindern zu zwei Hallen zu schaffen. Ob die Täter etwas aus den Hallen entwenden konnten, steht derzeit nicht fest.

Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0).

