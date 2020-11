Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (pap9 Mit seinem E-Scooter wurde ein 33-jähriger Einbecker am Montag, 02.11.2020, gegen 23.15 Uhr in der Rabbethgestraße angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die eingesetzten Beamten körperliche Auffälligkeiten bei dem Mann feststellen, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Drogentest zeigte dann auch an, dass offensichtlich Cannabisprdukte und Amphetamine konsumiert wurden. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

