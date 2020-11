Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geräte von Baustelle entwendet

NortheimNortheim (ots)

Northeim, Am Schlinganger, Freitag, 30.10.20, 09.00 Uhr bis Montag, 02.11.20, 10.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Wochenende kam es zu einem Diebstahl auf einer Baustelle Am Schlinganger in Northeim. Unbekannte Täter entwendeten ein Stromaggregat, Spanngurte und ca. 6 Meter Verrohrung von der Baustelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 1800 Euro geschätzt.

Aufgrund des Gewichtes des Diebesgutes wird vermutet, dass dieses mit einem Fahrzeug vom Tatort durch die unbekannten Täter abtransportiert wurde. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Northeim unter 05551-70050 entgegen.

