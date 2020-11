Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Drogeneinfluss Pkw gefahren

EinbeckEinbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 31.10.2020; 15:35 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 31.10.2020, überprüfte eine Polizeistreife die Baustelle auf der L 572 von Einbeck in Rtg. Northeim. Kurz vor Immensen kam den Beamten ein Pkw entgegen, obwohl die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge zur zeit untersagt ist. Als der Fahrer des Pkw die Polizeibeamten erkannte, versuchte er, durch Erhöhen seiner Geschwindigkeit, sich einer Kontrolle zu entziehen. In Höhe Salzderhelden konnte der 53jährige Fahrer dann aber angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der aus Salzderhelden stammende Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell