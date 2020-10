Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallflucht

StadthagenStadthagen (ots)

Bereits am 23.10.2020, gegen ca. 16 Uhr, kam es vermutlich auf dem Kundenparkplatz beim "Aktion-Markt" in der Hüttenstraße 50 in Stadthagen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte dort ihren silbernen Pkw Smart auf einer Parkfläche und begab sich zum Einkaufen. Während ihrer Abwesenheit wurde der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite leicht beschädigt. Vermutlich stieß ein bisher unbek. Fahrzeugführer beim Ein-/Aussteigen mit seiner Tür gegen die rechte Beifahrertür des Smart und verursachte dadurch Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich unter Tel. 05721 - 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

