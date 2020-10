Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Unbekannter Mann wird von Güterzug überrollt und getötet

NienburgNienburg (ots)

(BER)Am Mittwochmorgen,28.10.2020, gegen 03:10 Uhr, wurde ein bislang nicht identifizierter Mann im Bereich des Nienburger Bahnhofs von einem durchfahrenden Güterzug erfasst und dabei getötet. Die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes konnten den Toten bislang nicht identifizieren und wenden sich daher an die Öffentlichkeit. Der Unbekannte war vermutlich zwischen 45 und 65 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hatte dunkles Haar und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einer grünen Jacke mit orangen Applikationen, einem olivfarbenes T-Shirt, einer dunkelblauen Jogginghose sowie blauen Ledersandalen in Größe 44. Als einzigen persönlichen Gegenstand führte der Unbekannte einen auffallend langen Buntbartschlüssel mit sich. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Nienburg unter 05021 / 97780 in Verbindung zu setzen.

