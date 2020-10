Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Aufgebrochen und verwüstet

RintelnRinteln (ots)

(swe). In der Nacht zu Dienstag drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters in eine Shisha-Bar in der Mühlenstraße ein und verwüsteten dort das Inventar. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen darum, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell