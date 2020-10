Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Personenkontrolle

Bad Eilsen (ots)

(ma)

Bei einer Personenkontrolle von zwei Jugendlichen und einem Heranwachsenden am Busbahnhof in Bad Eilsen wurde von Beamten am Montag gg. 22.50 Uhr bei Durchsuchungsmaßnahmen bei zwei 17jährigen Mädchen aus Bad Eilsen und Stadthagen und einem jungen Mann aus Heeßen Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt.

Gegen alle drei Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

