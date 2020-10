Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettenautomat aufgesägt und ausgeplündert

Rinteln - OT Möllenbeck (ots)

(swe). Am frühen Morgen des 27.10., gegen 02.50 Uhr, wird der Polizei eine Alarmauslösung an einem Zigarettenautomaten in Möllenbeck, Lemgoer Straße, mitgeteilt. Nur 3 Minuten später sind die Beamten vor Ort und müssen feststellen, dass bislang unbekannte Täter den Automaten aufgesägt hatten und die darin befindlichen Tabakwaren sowie den Geldwechsler entwendeten. Offensichtlich waren hier Profis am Werk, denn der Sägevorgang am Schließbügel des Automaten wurden offensichtlich gekühlt. Der Geschädigte gab an, dass in der jüngeren Vergangenheit mehrere Automaten auf eine ähnliche Art und Weise angegangen wurden. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die möglicherweise ein verdächtiges Fahrzeug oder Personen in dieser Zeit gesehen haben. Der Wert des Diebesgutes wird auf 1.800 Euro geschätzt.

