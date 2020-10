Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg-Unfallflucht an der Göttinger Straße

Nienburg (ots)

(BER)Am Dienstagvormittag, 20.10.2020, gegen 12.05 Uhr, stellte die Eigentümerin eines grauen Toyota Auris fest, dass ihr Fahrzeug an der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufwies. Sie hatte ihren Pkw 25 Minuten zuvor an der Göttinger Straße Höhe Hausnummer 14 abgestellt. In der kurzen Zeit hatte ein bisher unbekannter Pkw - oder Lkw-Fahrer den Toyota im Vorbeifahren touchiert und dabei einen Schaden von über 7 000 EUR angerichtet. Die Fahrtrichtung des Unfallverursachers war Bielefelder Straße. Mögliche Zeugen für die Unfallflucht werden gebeten, sich unter 05021 / 97780 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

