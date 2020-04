Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Grundschule im Harkshörner Weg zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen Unbekannte zwischen Samstagnachmittag (25.04.2020) und Sonntagnachmittag gewaltsam in das Schulgebäude ein.

Zeugen stellten am Sonntag den Einbruch fest und informierten die Polizei.

Polizeibeamte nahmen daraufhin die Tat auf und sicherten Spuren.

Nach derzeitigem Stand haben die Unbekannten einen ungefähr 30 Kilogramm schweren Tresor entwendet. Ob noch weiteres Stehlgut vorliegt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Norderstedt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler unter 040 52806-0 entgegen.

