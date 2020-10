Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau-Polizeikommissariat Stolzenau am Mittwoch nur über Handy erreichbar

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwoch, 28.10.2020 finden im Polizeikommissariat Stolzenau umfangreiche Arbeiten unter anderem an der Telefonanlage statt. In der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr kann es immer wieder zu Totalausfällen der Amtsnummer kommen. Um eine ständige Einsatzbereitschaft sicherzustellen, ist die Dienststelle über eine Mobiltelefonnummer erreichbar. Diese lautet: 0171 / 9731221. Alternativ kann die Polizeiinspektion in Nienburg angerufen werden. Telefon: 05021/97780. Die Notrufnummer 110 ist von der Störung nicht betroffen. Die Notrufnummer, die bitte nur in Notfällen genutzt werden sollte, läuft in der Einsatzzentrale der Polizei auf.

