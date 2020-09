Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines Peugeot-Rollers

Zweibrücken (ots)

Am 05.09.2020 stellte der Besitzer eines roten Kleinkraftrads (Roller der Marke Peugeot) sein Fahrzeug um ca. 01:00 Uhr in der Wolfslochstraße in Höhe des Anwesens Nr.1 auf dem Bürgersteig ab und sicherte es mit einem Kettenschloss an einer dortigen Straßenlaterne. Um 11:00 Uhr stellte er das Fehlen seines Rollers fest. Täterhinweise liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca. EUR 1000. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.pizweibruecken@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pizweibruecken@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell