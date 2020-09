Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 05.09.2020, gegen 14:50 Uhr ereignete sich an der Einmündung Berliner Ring / Eybergweg, Pirmasens ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 67-jährige Frau aus Pirmasens befuhr mit ihrem PKW den Eybergweg in Richtung Berliner Ring und wollte nach links in diese einbiegen. Ein 26-jähriger Mann aus Pirmasens befuhr mit seiner 22-jährige Beifahrerin den Berliner Ring in Richtung Bitscher Straße. Die 67-jährige Frau missachtete die Vorfahrt des 26-jährigen Mannes und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Hierbei wurden der 26-jährige Mann und seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt und wu-den vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide PKW der Unfallbeteiligten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenhöhe beträgt ca. 9.000,00 Euro. | pips

