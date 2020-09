Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr kam es zwischen dem Kreisel auf der Biebermühle und der Ampelanlage Biebermühle zu einem Vorfall, bei dem ein Fahrradfahrer und ein Autofahrer verwickelt waren. Beide Verkehrsteilnehmer gerieten offenbar in Streit und es kam zu Beleidigungen, tätlichen Übergriffen und Sachbeschädigungen. Da der Fahrradfahrer allerdings bislang nicht bekannt ist, konnte der Vorfall nur aus Sicht des Autofahrers aufgenommen werden. Die Polizei sucht nun nach dem beteiligten Fahrradfahrer und nach möglichen Zeugen, die Angaben zu den Ereignissen machen können. Hinweise sollten an die Polizei in Waldfischbach-Burgalben gerichtet werden. /piwfb

