Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus Dorfgemeinschaftshaus

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es Ende August im Dorfgemeinschaftshaus in Thaleischweiler zu einem Diebstahl von Baumaterialien. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Gebäude, welches zurzeit renoviert beziehungsweise saniert wird, mehrere Gegenstände die dort eingebaut werden sollten. Unter anderem wurden Wandleuchten, Abluftregler und ein Behinderten-WC entwendet. Hierdurch ist der geschädigten Firma ein Sachschaden von mindestens 2500 Euro entstanden. Täterhinweise gibt es aktuell keine. Auch ist unklar, wie der oder die Täter in das Gebäude gelangen konnten. Sollte es Tatzeugen geben, sollten diese sich mit der Polizei in Waldfischbach-Burgalben in Verbindung setzen. /piwfb

