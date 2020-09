POL-PDPS: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Pirmasens

Am Freitag, dem 04.09.2020, ereignete sich um 10:40 Uhr auf der L471 von Contwig-Stambach kommend in Fahrtrichtung Nünschweiler ein Verkehrsunfall kurz nach der Einmündung nach Dellfeld. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte eine Holzplatte verloren. Ein 67-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr über diese Platte. Dabei entstand an dessen Auto ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei sucht den Verkehrsteilnehmer, der die Holzplatte verloren hat. Er soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Zweibrücken melden. Ebenso werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich unter der 06332-9760 bei der Polizei Zweibrücken zu melden. |pizw

