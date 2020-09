POL-PDPS: Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Polizeidirektion Pirmasens

Am 05.09.2020 befand sich um ca. 00:00 Uhr eine Funkstreife in der Dr.-Ehrensberger-Straße und wurde auf einen abgestellten Toyota Aygo aufmerksam. In unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs befanden sich 5 Personen, eine weitere Person saß auf dem Fahrersitz. Alle Personen konsumierten alkoholische Getränke und machten auch einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Um Straftaten und Gefahrensituationen zu verhindern, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt und bis zur Abholung durch einen Berechtigten bei der Polizeiinspektion Zweibrücken asserviert. |pizw

