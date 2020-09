Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, dem 04.09.2020 ereignete sich um 16:20 Uhr auf der L478 von Bottenbach kommend in Richtung Großsteinhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde und ein Sachschaden von ca. EUR 4000 entstand. Ein 59-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die L 478 hinter einem 35-jährigen Mann mit dessen Mercedes Vito. Noch vor der Einmündung nach Kleinsteinhausen wollte der Mercedes-Fahrer nach links auf einen Feldweg abbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Der Motorradfahrer setzte zum Überholen an, worauf der Mercedes-Fahrer weiter seine Geschwindigkeit verringerte, den Fahrtrichtungsanzeiger nach links setzte und zum Abbiegen ansetzte. Der Motorradfahrer bremste noch ab, ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte aber nicht mehr verhindert werden. Der Motorradfahrer erlitt Abschürfungen und leichte Prellungen. |pizw

