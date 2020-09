Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines Baumes

Vinningen (ots)

Am Freitag, den 04.09.2020, um 18:00 Uhr wurde durch einen 43-jährigen Mann aus Bottenbach ein Brand in einem Baum gemeldet. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Jugendliche mehrere Äste in einer Höhe von 3 Meter in dem Baum zusammengesteckt und angezündet haben. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

