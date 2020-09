Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Bereits am Mittwoch, den 02.09.2020, um 13:40 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße, Pirmasens ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 32-jährige Frau aus Bottenbach wollte in Höhe der dortigen Sparkasse als Fußgängerin die dortige Fahrbahn in Richtung der AOK überqueren. Aufgrund des Fahrzeugverkehrs an dieser Stelle stand die Frau in einer Parkbucht, als eine bisher unbekannte Fahrzeugführerin mit ihrem PKW zurückrollte und die Fußgängerin anfuhr. Bei der bisher unbekannten Fahrzeugführerin befand sich ein Beifahrer, welcher kurz mit der Fußgängerin sprach. Der PKW mit der unbekannten Fahrzeugführerin entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle. Die 32-jährige Frau erlitt durch den Vorfall eine Prellung der rechten Hand. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

