Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schweix (ots)

Am Freitag, den 04.09.2020, um 11:29 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Eisenberg (Pfalz) zusammen mit seiner 43-jährigen Sozia aus Ludwigshafen auf einem Quad die K 1 von der Schweixermühle kommend in Richtung Schweix. In einer Linkskurve kam ihm ein roter PKW auf seiner Fahrspur entgegen, so dass der Mann mit seinem Quad nach rechts ausweichen musste. Der 53-jährige Mann und seine 43-jährige Sozia wurden über die Leitplanken geschleudert und hierbei leicht verletzt. Der Fahrer/die Fahrerin des roten PKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Der 53-jährige Mann und seine 43-jährige Sozia wurden mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

